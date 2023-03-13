У МЗС категорично спростовують інсинуації грузинської влади про нібито підготовку Україною держперевороту в Грузії та втягування її у війну з РФ

У Міністерстві закордонних справ України категорично спростовують інсинуації грузинської влади про нібито підготовку Україною державного перевороту в Грузії та втягування її у війну з РФ і вірять, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні стосунки українського та грузинського народів, заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"За останні декілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв. Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю", - написав Ніколенко у фейсбуці у понеділок.

У МЗС наголосили, що "не там шукає ворога грузинська влада", проте висловили впевненість, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів.

"Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці боряться за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього", - зазначив речник.

Раніше прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав президента України Володимира Зеленського та українських політиків "утриматися від втручання у внутрішні справи його країни".