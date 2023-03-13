За добу ЗС України знищили близько 710 окупантів, 8 танків

За добу українські військові знищили близько 710 одиниць особового складу армії російського агресора, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 159800 (+710) осіб ліквідовано, танків - 3474 (+8) од, бойових броньованих машин - 6774 (+5) од, артилерійських систем - 2503 (+16) од, РСЗВ - 493 (+0) од, засоби ППО - 259 (+0) од, літаків - 304 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2109 (+1), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5354 (+6) од, спеціальна техніка - 251 (+9)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.