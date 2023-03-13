Події

08:05 13.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 710 окупантів, 8 танків

1 хв читати
За добу ЗС України знищили близько 710 окупантів, 8 танків

За добу українські військові знищили близько 710 одиниць особового складу армії російського агресора, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 159800 (+710) осіб ліквідовано, танків - 3474 (+8) од, бойових броньованих машин - 6774 (+5) од, артилерійських систем - 2503 (+16) од, РСЗВ - 493 (+0) од, засоби ППО - 259 (+0) од, літаків - 304 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2109 (+1), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5354 (+6) од, спеціальна техніка - 251 (+9)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 13.03.2023
Окупанти вивозять із навчально-тренувального центру ЗАЕС навчальне обладнання, призначене для підвищення кваліфікації персоналу

Окупанти вивозять із навчально-тренувального центру ЗАЕС навчальне обладнання, призначене для підвищення кваліфікації персоналу

07:09 13.03.2023
За минулу добу ЗС України відбили 102 атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

За минулу добу ЗС України відбили 102 атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

19:33 12.03.2023
За добу ворог завдав ракетного удару, чотири авіаудари та здійснив близько 20 обстрілів і РСЗВ

За добу ворог завдав ракетного удару, чотири авіаудари та здійснив близько 20 обстрілів і РСЗВ

19:28 12.03.2023
11 березня зафіксовано надходження в морг Енергодара близько 30 тіл загиблих окупантів

11 березня зафіксовано надходження в морг Енергодара близько 30 тіл загиблих окупантів

19:01 12.03.2023
Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

Протягом доби авіація ЗС України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

08:47 12.03.2023
Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

07:41 12.03.2023
ЗС України за добу відбили 92 ворожі атаки окупантів на 5 напрямках Донецької та Луганської областей

ЗС України за добу відбили 92 ворожі атаки окупантів на 5 напрямках Донецької та Луганської областей

19:50 11.03.2023
Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури України та спроби вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей

Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури України та спроби вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей

08:14 11.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 1010 окупантів і 10 танків

За добу ЗС України знищили близько 1010 окупантів і 10 танків

07:06 11.03.2023
За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари

За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку

Ситуація навколо Бахмута залишається складною - Сирський

Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві людини, три дістали поранення, серед них дитина

Окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади, попередньо є загиблий

Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

ОСТАННЄ

Голова Комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку

Освітній омбудсмен закликає МОН припинити співпрацю з Parimatch Foundation

Переважна більшість опитаних українців пов'язують майбутнє країни з європейськими перспективами - опитування

"Все завжди і водночас" став найкращим фільмом за версією "Оскара"

Ситуація навколо Бахмута залишається складною - Сирський

За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві людини, три дістали поранення, серед них дитина

У низці регіонів Перу запровадили режим надзвичайної ситуації через циклон, є жертви

Окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади, попередньо є загиблий

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови незначно зріс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА