Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови незначно зріс

Імпорт електроенергії зі Словаччини в неділю зріс на 9% - до 216 МВт-год на добу, з Молдови на 12,4% - до 471 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини йде в усі години доби на потужності 5-27 МВт, з Молдови - 1-34 МВт.

На неділю по 250 МВт на всі години знову бронював "Д. Трейдинг", по 10 МВт - "ЕРУ Трейдинг", по 20 МВт на кілька годин "Нексттрейд" (загалом виставляється на аукціон з розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин на цей день знову бронювали "Д.Трейдинг" - традиційно по 120 МВт і "Артлекс-Груп" - від 3 МВт до 36 МВт залежно від години (загалом виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-12 березня становить 1861 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год 01.03.2023 258 02.03.2023 253 03.03.2023 153 04.03.2023 109 05.03.2023 154 06.03.2023 154 07.03.2023 133 08.03.2023 59 09.03.2023 33 10.03.2023 141 11.03.2023 198 12.03.2023 216

Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-12 березня склав 1211 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год 07.03.2023 49 08.03.2023 123 09.03.2023 149 10.03.2023 0 11.03.2023 419 12.03.2023 471

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав істотно знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.