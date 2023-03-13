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07:04 13.03.2023

Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемогу на премії "Оскар"

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Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемогу на премії "Оскар"

Документальний фільм Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок", створений за підтримки Державного агентства з питань кіно України, не здобув перемогу на премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Документальний фільм "Будинок зі скалок" ("A House Made of Splinters") режисера Сімона Леренга Вільмонта, створений у копродакшені Швеції, Фінляндії, Данії та України, увійшов до переліку з п'яти номінантів "Оскара" в категорії "Кращий повнометражний документальний фільм", однак не здобув перемоги на церемонії вручення премії, що відбулася в ніч із 12 на 13 березня в Лос-Анжелесі.

Фільм розповідає про групу соціальних працівників дитбудинку поблизу лінії фронту під час війни на Сході України.

Переможцем у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" став фільм про російського опозиційного політика Олексія Навального - "Navalny".

Серед інших номінантів у цій категорії були фільми: "Все, що дихає", "Вулкан любові", "Вся краса і кровопролиття".

Як повідомлялося, 2019 року від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" ("Evge"), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича ("Atlantis"), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач.

За час незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.

 

 

Теги: #оскар #лауреат #держкіно

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