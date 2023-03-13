КНДР здійснила випробувальний пуск ракети біля східного узбережжя в районі Сінпхо

Влада КНДР здійснила випробувальний пуск ракети з підводного човна, повідомляє інформагентство "Ренхап" із посиланням на південнокорейських військових.

За їхніми даними, ракету запустили в районі міста Сінпхо, розташованому на східному узбережжі Північної Кореї.

Тип запущеної ракети поки не встановлено.

Зі свого боку Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило, що північнокорейські військовослужбовці провели пуск двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна.

"З підводного човна (...) задіяного для проведення навчань, з акваторії Японського моря запустили дві стратегічні крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що випробування пройшло успішно.

"Ренхап" нагадує, що випробування відбулося напередодні спільних військових навчань США і Південної Кореї Freedom Shield, які стартують у понеділок.