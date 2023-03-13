Президент Швейцарії вважає неприпустимим використання швейцарської зброї у конфліктах

Президент Швейцарії Ален Берсе у неділю заявив, що виступає проти застосування швейцарської зброї у збройних конфліктах.

"Позиція уряду зрозуміла. Вона також збігається з моєю особистою позицією. Швейцарську зброю не повинні використовувати у війнах", - наводять західні ЗМІ слова Берсе.

Говорячи про збройну російську агресію проти України, він уточнив, що така позиція "не означає байдужого" ставлення і нагадав про швейцарські санкції проти РФ.