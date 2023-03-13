Події

02:06 13.03.2023

Президент Швейцарії вважає неприпустимим використання швейцарської зброї у конфліктах

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Президент Швейцарії вважає неприпустимим використання швейцарської зброї у конфліктах

Президент Швейцарії Ален Берсе у неділю заявив, що виступає проти застосування швейцарської зброї у збройних конфліктах.
"Позиція уряду зрозуміла. Вона також збігається з моєю особистою позицією. Швейцарську зброю не повинні використовувати у війнах", - наводять західні ЗМІ слова Берсе.
Говорячи про збройну російську агресію проти України, він уточнив, що така позиція "не означає байдужого" ставлення і нагадав про швейцарські санкції проти РФ.

Теги: #президент #зброя #швейцарія #позиція

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