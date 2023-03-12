У двох селах Херсонщини відновлять централізоване водопостачання завдяки допомозі міжнародних партнерів

Міжнародна організація з міграції передала Херсонській області 2 генератори для відновлення централізованого водопостачання в селах Дудчани та Новогригорівка, повідомила Херсонська ОВА.

"Через російську агресію мешканці сіл Дудчани та Новогригорівка не мали водопостачання у своїх домівках. Воду підвозили цистернами. Проблему вдалося вирішити завдяки допомозі міжнародних партнерів. Міжнародна організація з міграції вчора доставила в ці населені пункти два генератори на 15 кВт", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської ОВА в неділю.