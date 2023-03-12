Чиновників однієї з міськрад у Дніпропетровській області викрито на вимаганні грошей із підприємців

Правоохоронці викрили двох чиновників відділу архітектури міської ради Дніпропетровської області на вимаганні грошей від підприємців за видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та підключення до комунікацій, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили посадовців однієї з міських рад, які системно вимагали гроші з підприємців", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, без сплати певної суми чиновники штучно затягували процес оформлення документів, видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та підключення до комунікацій.

Згідно з повідомленням МВС, до організації корупційної схеми причетні керуючий справами та начальник відділу архітектури міськради.

"Обом чиновникам повідомлено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - зазначили у відомстві.