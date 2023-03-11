Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко ініціює конкурс на проєкт пам'ятника героям Бузкового гаю в Херсоні.

"Ще минулого року ми з Мариною вирішили, що пам’ять героїв тероборони Херсона має бути увіковічнена. Тому оголосили конкурс на проект пам‘ятника героям Бузкового гаю", - йдеться в повідомленні на сторінці Порошенка у фейсбуці.

Порошенко порівняв загиблих бійців територіальної оборони Херсона, які стали на захист міста проти російських танків навесні 2022 року, з Героями Крут ("Бій під Крутами" 1918 року - ІФ-У).

"Їх розстріляли, від декого в прямому сенсі не залишилося нічого, крім пам'яті їхніх близьких. І про це досі мовчать... Для мене вони - це новітні Герої Крут", - зазначив політик.

"Захисники Херсона дали час усьому Півдню, щоб підготуватися до зустрічі з агресором. Вони боролися за Україну, а ми будемо боротися, щоб Героїв називали Героями!", - наголосив Порошенко.