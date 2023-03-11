Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури України та спроби вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах і цивільній інфраструктурі на території України. Так, за поточну добу противник завдав 12 авіаційних і 2 ракетних удари по Запоріжжю, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Удар із ЗРК С-300 стався по об'єкту цивільної інфраструктури. У результаті - зруйновано одну будівлю. Втрат і поранених серед цивільного населення немає", - сказано в повідомленні у фейсбуці.

Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один із них - по об'єкту цивільної інфраструктури Херсона. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих і троє поранених.

"Імовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою", - зазначили в Генштабі.

Загалом обстрілів зазнали понад 50 населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Зазначається, що основною метою окупантів, як і раніше, залишається вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, без суттєвих змін. РФ зберігає значну військову присутність на території Білорусі, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас триває інженерне обладнання місцевості в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На куп'янському та лиманському напрямках російські окупанти зберігають свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

На бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут, проте українські захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки.

На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій у напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, проте жодних успіхів не досяг.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.