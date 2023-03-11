Указ про санкції заблокував близько 250 млн грн коштів клієнтів на рахунках "Паріматч" - компанія

Указ президента про санкції щодо ТОВ "Паріматч" і низки інших компаній холдингу Parimatch призвів до практично повного припинення його діяльності на території України, повідомив генеральний CEO холдингу Parimatch Максим Ляшко на пресконференції у Києві в суботу.

"Уночі банки почали відключати можливість вивести кошти клієнтів. Заблоковано близько 250 млн грн коштів клієнтів, вони перебувають на розрахункових рахунках компанії", - сказав він, висловивши впевненість, що гравці зможуть отримати доступ до своїх коштів.

Генеральний директор ТОВ "Паріматч", якому в Україні належать ліцензії на букмекерську діяльність і діяльність онлайн-казино, Наталія Гілевич уточнила, що йдеться про кілька десятків тисяч клієнтів.

Ляшко додав, що банки почали розривати відносини з компанією останні два-три тижні, і першими це зробили держбанки.

За його словами, указ президента про санкції ще офіційно не опубліковано, а отже, він не набув чинності, тому теоретично клієнти повинні мати можливість вивести кошти, але фактично їх заблоковано.

CEO Parimatch також зазначив, що компанія, за умовами ліцензії, продовжує підтримувати роботу системи, і гравці можуть і надалі робити ставки, однак коли указ офіційно набуде чинності, компанія припинить роботу системи.

Ляшко зазначив, що санкції зачепили основні компанії напрямку B2C у холдингу, для яких український ринок становив "левову частку". За його словами, холдингу ще має напрямок B2B. (У січні цього року холдинг повідомив про початок роботи нової компанії - GR8 Tech, яка працюватиме на ринку B2B і стала наступницею Parimatch Tech - ІФ-У).

Говорячи про вплив українських санкцій на роботу холдингу на інших ринках, CEO Parimatch наголосив, що завданий репутаційний удар майже неможливо буде виправити, однак дія українських санкцій на інші ринки не поширюється і широкої практики ухвалення іншими юрисдикціями санкцій слідом за Україною немає.

Ляшко ще раз наголосив, що у компанії відсутні якісь документи і загалом чітке розуміння, за що проти неї було запроваджено санкції. "Формулювання, що всі ці компанії мають причетність до російських активів, категорично не відповідає дійсності", - заявив CEO, нагадавши, що стосунки з російським ринком були остаточно розірвані рік тому.

Щодо податків він повідомив, що торік компанія у зв'язку з переходом на 2-відсотковий спрощений податок заплатила 280 млн грн податків, тоді як після скасування такої можливості тільки за січень-лютий цього року - понад 400 млн грн, а в березні очікувала сплати 250-280 млн грн і порівнянного за обсягами прибутку.

Представники компанії повідомили, що за матеріалами СБУ Бюро економічної безпеки веде справу про сплату податків "30 з чимось" компаніями грального ринку, серед яких є і "Паріматч", проте якихось рішень щодо неї наразі немає.

Відповідаючи на запитання про те, чи не висували до холдингу якихось вимог, чи не є санкції спробою розчистити ринок, Ляшко сказав, що "можливо, до чогось схиляють, можливо, для когось розчищають", але доказів ніяких немає, тому компанія це не коментує, а домагатиметься скасування санкцій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 10 березня ввів у дію ухвалене того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про запровадження санкцій щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Серед них українські ТОВ "Паріматч", Фінансова компанія "Лео", "ПокерматчUA", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент".

Із холдингу "Паріматч" нові санкції зачепили також Parimatch United Investments Limited (Велика Британія), Fullgear Investments Ltd, Auspicia Limited (обидві - Кіпр), Suncast Furure N.V. (Кюрасао, Нідерланди), а також Parimatch Foundation Limited (Кіпр), а також цілу групу фізичних осіб за кордоном.

Із п'яти компаній у реєстрі, які отримали ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) на букмекерську діяльність, указ стосувався трьох: "Паріматч", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент". У двох останніх КРАІЛ уже анулювала ліцензії раніше - у вересні та грудні 2022 року відповідно. Дві компанії, що залишилися в реєстрі, - Букмекерська компанія "Фавбет" і "Вбет Україна".