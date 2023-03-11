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13:02 11.03.2023

Список грального бізнесу, що потрапив під санкції, має бути ширшим - керівництво профільного комітету Ради

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Список грального бізнесу, що потрапив під санкції, має бути ширшим - керівництво профільного комітету Ради

Список 120 фізичних і 287 юридичних осіб, пов'язаних із гральним бізнесом, проти яких РНБО і президент України запровадили санкції 10 березня, має бути ширшим, вважають голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і його заступник Ярослав Железняк.

"До тих, хто готував список, є одне запитання: а чому до списку потрапили не всі? У чому витоки вибірковості? Зокрема, куди поділася знаменита фінкомпанія "Хантер" - лідер "ринку", де інші, несправедливо забуті колеги по цеху, і, перефразовуючи класика, - яких іще вам доказів не вистачає?" - написав Гетманцев у телеграм у суботу.

"Не дуже поки що зрозуміло, а де всі інші фінкомпанії, прямо причетні до зловживань? Їхні назви всім відомі, і після перевірок банків, це вже і юридично доведений факт. Щонайменше, у нас у розслідуванні ТСК (тимчасової слідчої комісії - ІФУ) їх із десяток фігурує", - зі свого боку зазначив Железняк.

На його думку, за відсутності санкцій "тільки питання часу", коли нелегальні потоки перейдуть до цих фінансових компаній.

"Тому будемо вимагати внести весь список!" - наголоси заступник голови комітету.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 10 березня ввів у дію ухвалене того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про запровадження санкцій щодо відносин 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Серед букмекерських компаній і лотерей, щодо яких було запроваджено санкції - українські ТОВ "Паріматч", Фінансова компанія "Лео", "ПокерматчUA", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент".

Із п'яти компаній у реєстрі, які отримали ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) на букмекерську діяльність, указ торкнувся трьох: "Паріматч", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент". У двох останніх КРАІЛ уже анулювала ліцензії раніше - у вересні та грудні 2022 року відповідно. Дві компанії, що залишилися в реєстрі, - Букмекерська компанія "Фавбет" і "Вбет Україна".

"Покерматч.ЮА", що потрапила під санкції, - одна з трьох компаній, які мають ліцензії КРАІЛ на проведення азартних ігор у покер в Інтернеті. Дві інших - "Вбет Україна" і "НСУС ЮА".

ФК "Лео" є платіжною організацією міжнародної платіжної системи LEO, акціонером якої є співвласниця Айбокс Банку Альона Шевцова, якому Нацбанк цього тижня анулював ліцензію, зокрема і за порушення, пов'язані з обслуговуванням грального бізнесу.

Теги: #санкції #гральний_бізнес

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