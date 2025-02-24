Економіка

14:50 24.02.2025

ЄС забороняє ввезення алюмінію з РФ, на першому етапі діятиме квота у 80% від імпорту-24

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ЄС забороняє ввезення алюмінію з РФ, на першому етапі діятиме квота у 80% від імпорту-24
Фото: elements.envato.com

Влада Євросоюзу в рамках 16 пакета антиросійських санкцій ухвалила додаткові обмеження на постачання з РФ первинного алюмінію, йдеться в заяві пресслужби Ради ЄС із закордонних справ.

Повністю постачання російського алюмінію планується припинити до кінця 2026 року.

"Врешті-решт, ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які допомагають у розвитку російських промислових потужностей (хімікатів, деяких видів пластику та гуми) і на їхній транзит через Росію, а також додаткові обмеження на імпорт первинного алюмінію з РФ, що дає Росії суттєві прибутки", - наголошується в документі.

Як і очікувалося, протягом року європейські покупці зможуть продовжити придбання російського алюмінію в рамках квоти. Вона становитиме 275 тис. тонн, що еквівалентно 80% від імпорту за 2024 рік, ідеться в повідомленні.

Повністю експорт алюмінію з Росії буде заборонено до кінця 2026 року, випливає з розділу Q&A на сайті ЄС.

За даними ЄС, імпорт російського алюмінію в ЄС значно скорочується. Залежність ЄС від російського алюмінію знизилася до 6% у 2024 році з 16% у 2020 році. "Альтернативи легко доступні більш ніж у 15 країнах з різних регіонів світу, включно з Європою, на умовах, аналогічних умовам постачань з Росії", - йдеться в поясненнях ЄС.

ЄС також заборонив імпорт первинного алюмінію з Білорусі, що зроблено з метою перешкоджати обходу через цю країну обмежувальних заходів щодо Росії.

Експорт російського алюмінію в Європу падає з 2022 року через відмови європейських виробників від продукції з РФ. Крім цього, вплинула впроваджена у квітні 2024 року заборона на постачання російських кольорових металів на LME. Продаж на склади LME був важливим резервним способом реалізації російського металу, основна маса якого продається в рамках двосторонніх контрактів.

Теги: #санкції #єс #алюміній

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