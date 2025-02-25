Економіка

20:02 25.02.2025

Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

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Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

Угорщина хоче отримати нові гарантії щодо переговорів про транзит газу в Україну та виключити вісім осіб зі списку санкцій Європейського Союзу щодо Росії, перш ніж погодитися на продовження обмежень, повідомляє у вівторок агентство Reuters з посиланнями на дипломатичні джерела в ЄС.

Як повідомляється, у січні Будапешт, який підтримував тісні зв'язки з Москвою під час війни, призупинив продовження економічних санкцій, які передбачають заморожування активів центрального банку РФ. Домовленості було досягнуто після того, як Європейська комісія погодилася включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту газу до ЄС через Україну.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив журналістам у понеділок, що Комісія не виконала свого попереднього зобов'язання після того, як Будапешт не був запрошений на зустріч зі Словаччиною та Україною.

Також у понеділок Сіярто написав у Facebook, що Будапешт "не погодиться поспішати" з розширенням санкцій щодо фізичних осіб.

Як йдеться у повідомленні, санкції проти Росії складаються з двох блоків, які продовжуються в різний час. Одна з них охоплює економічні заходи, а інша – список з понад 2 400 фізичних та юридичних осіб, активи яких підлягають замороженню та підпадають під заборону на в'їзд.

Дипломати відмовилися назвати імена осіб, яких Угорщина хоче вилучити, з огляду на конфіденційний характер обговорень.

Раніше повідомлялось, Сіярто заявив, що Європейський Союз надав Угорщині запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики. За його словами, влада ЄС дала зрозуміти, що "цілісність енергетичної інфраструктури, що забезпечує потреби країн - членів ЄС, є питанням безпеки всього Євросоюзу".

"Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС", - додав глава угорського МЗС.

 

Теги: #санкції #єс #рф

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