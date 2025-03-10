Ворог атакував БпЛА Полтавщину, є пошкодження – ОВА

Російські війська в ніч на понеділок атакували безпілотниками Полтавську область, внаслідок чого пошкоджені будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка, повідомила ОВА.

"Уночі ворог вчергове атакував Полтавщину. Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих", - сказано в повідомленні.

Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється.