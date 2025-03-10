Події

08:10 10.03.2025

Три людини постраждали через атаки ворожих БпЛА в Херсоні - ОВА

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Три людини постраждали через атаки ворожих БпЛА в Херсоні - ОВА

Зранку понеділка через атаки російських БпЛА у Дніпровському районі Херсона постраждали троє людей, повідомила ОВА.

Так, близько 06:30 окупанти атакували з БпЛА цивільну автівку. Через це 39-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення, рук, ніг та обличчя. Потерпілий – під наглядом лікарів

Ще одному постраждалому, 35-річному херсонцю, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. У нього – вибухова травма та поранення обличчя.

Згодом ворог атакував 50–річного чоловіка, який йшов вулицею. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями спини та руки.

 

Теги: #постраждалі #херсон #атаки

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