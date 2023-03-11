Події

12:07 11.03.2023

Розвідка США попереджає про підготовку агентами РФ заворушень у Молдові - ISW

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Розвідка США попереджає про підготовку агентами РФ заворушень у Молдові - ISW

Американська розвідка попереджає, що пов'язані з розвідкою РФ особи, можливо, планують спробувати спровокувати заворушення в Молдові, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 березня.

"10 березня CNN повідомила, що, на думку чиновників Білого дому, особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести проти уряду Молдови з метою розпалювання "штучного повстання" для встановлення проросійської адміністрації в Молдові. CNN повідомив, що, на думку США, Росія поширює дезінформацію про нібито нестабільність Молдови і підтримує її інформаційними операціями, які виходять з окупованого Росією Придністров'я", - йдеться в повідомленні.

ISW нещодавно повідомляв про кілька інформаційних операцій у Придністров'ї, спрямованих на підрив молдовського уряду і розпалювання недовіри до України і Заходу.

Теги: #рф #молдова #провокації

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