Події

11:32 11.03.2023

Окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область за 10 березня, загинули троє мирних жителів

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Окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область за 10 березня, загинули троє мирних жителів

Троє мирних жителів Херсонської області загинули і п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу 10 березня, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

За інформацією обладміністрації, російські загарбники 71 раз обстріляли населені пункти Херсонської області, випустивши 335 снарядів. "Вороги відкривали вогонь із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Чотири обстріли з 71 припали на обласний центр Херсон. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

У Херсонській міській раді уточнили, що 13 обстрілів припали на територію Херсонської міської територіальної громади, один із загиблих - також житель Херсонської ОТГ.

"За добу ворог здійснив 13 обстрілів Херсонської міської територіальної громади. Влучання зафіксували в Херсоні, Антонівці, Зимівнику, Придніпровському. Крім того, було 9 разів обстріляно дачні ділянки острівної та берегової частини Херсонської ОТГ. На жаль, є один загиблий", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міської ради в суботу вранці.

До Херсонської ОТГ, крім обласного центру, входять 4 селища міського типу та 11 сіл.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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