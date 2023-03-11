Окупанти обстріляли два прикордонні села Шосткинського району Сумської області - ОК "Північ"

Російські війська вранці в суботу вкотре обстріляли прикордонні села Сумської області з артилерії, під вогонь потрапили околиці сіл Рожковичі та Ситне Шосткинського району, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"З 08:10 до 08:35 повідомили про 23 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Рожковичі… З 08:50 до 08:55 повідомили про 2 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Ситне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Рожковичі виходять безпосередньо до держкордону з РФ, Ситне розташоване на захід від Рожковичів, приблизно за 5 км від держкордону.