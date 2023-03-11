Компанія Relativity Space здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

Легка ракета-носій Terran1, 85% компонентів якої створено за допомогою 3D-друкарської технології, у суботу з другої спроби має стартувати на орбіту у свій перший тестовий політ, повідомляє американська компанія-розробник Relativity Space.

Спочатку пуск першої у світі 3D-друкарської ракети мав відбутися ще 8 березня, проте перед самим стартом його було скасовано через проблеми із забезпеченням температури палива в носії.

Спробу нового запуску планують здійснити зі стартового майданчика LC-16 на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді у тригодинне часове вікно, яке відкривається в суботу о 13:00 за часом Східного узбережжя США (о 20:00 за Києвом). Terran 1 має вийти на орбіту висотою 200-210 км.

33-метрова двоступенева ракета оснащена дев'ятьма двигунами Aeon на першому ступені і одним на другому, також створеними за допомогою 3D-принтерів. Вони використовують метан як пальне і рідкий кисень як окислювач. Якщо пуск пройде успішно, Terran 1 може також стати першою метановою ракетою, виведеною на орбіту.

Ракета Terran 1 у рамках тестового запуску не нестиме корисного навантаження. У майбутньому вона зможе виводити на низькі навколоземні орбіти до 1250 кг. Вартість одного запуску оцінюється приблизно в 12 млн дол.

Компанія Relativity Space, заснована у 2015 році, також розробляє важку версію ракети-носія - Terran R, яка буде здатна виводити на орбіту до 20 тонн корисного навантаження і буде багаторазовою. В її конструкції частка 3D-друкованих компонентів буде доведена до 95%. Перший пуск ракети планується 2024 року. З урахуванням вартості запуску 1 кг корисного навантаження на орбіту вона може стати конкурентом ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

Як зазначає компанія, яка вже уклала низку угод з NASA і Пентагоном, використання 3D-друкарської технології прискорює будівництво таких ракет до двох місяців і значно скорочує їхню вартість.