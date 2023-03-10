Події

18:58 10.03.2023

ОАЕ відправили до України літак із гуманітарною допомогою в межах програми підтримки

1 хв читати
ОАЕ відправили до України літак із гуманітарною допомогою в межах програми підтримки

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) відправили до України літак із гуманітарною допомогою для жителів Херсонської та Миколаївської областей у межах програми підтримки, повідомляє Міністерство економіки України.

"Вантаж призначений для жителів Херсонської та Миколаївської областей - люди в цьому регіоні отримають теплий одяг і засоби гігієни", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Хочу подякувати від імені всієї України Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в цей непростий час. Це важлива підтримка для багатьох людей, які після звільнення територій від загарбників потребують тепла та інших життєво необхідних речей", - наводить слова першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко пресслужба.

За її словами, дистрибуцією допомоги до отримувачів опікуватиметься команда Фонду державного майна України.

Раніше повідомлялося, що в межах програми допомоги на $100 млн ОАЕ вже відправили в Україну 2 500 генераторів, які було доставлено до десяти найбільш постраждалих областей на Сході та Півдні.

Теги: #україна #оае #гумдопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 10.03.2023
Енергокомітет ВР звернеться до парламентів Естонії, Латвії та Литви з пропозицією відмовитися від імпорту російського скрапленого нафтового газу

Енергокомітет ВР звернеться до парламентів Естонії, Латвії та Литви з пропозицією відмовитися від імпорту російського скрапленого нафтового газу

19:42 10.03.2023
США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

19:15 10.03.2023
Норвегія передасть Україні дві системи ППО NASAMS

Норвегія передасть Україні дві системи ППО NASAMS

17:05 10.03.2023
Україна і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику РФ, погрози застосування ядерної зброї неприпустимі - заява

Україна і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику РФ, погрози застосування ядерної зброї неприпустимі - заява

16:38 10.03.2023
Фінляндія готова долучитися до реалізації пункту Формули миру щодо російського екоциду - Зеленський

Фінляндія готова долучитися до реалізації пункту Формули миру щодо російського екоциду - Зеленський

16:08 10.03.2023
Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

16:03 10.03.2023
Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

15:42 10.03.2023
Зеленський про очікування від майбутнього саміту НАТО: Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в Альянсі

Зеленський про очікування від майбутнього саміту НАТО: Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в Альянсі

15:06 10.03.2023
Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

11:54 10.03.2023
Фінляндія виділила Україні додаткові 29 млн євро на гуманітарну допомогу

Фінляндія виділила Україні додаткові 29 млн євро на гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

ОСТАННЄ

Meta хоче створити нову соцмережу, схожу на твіттер

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

Палата представників США підтримує розкриття розвідданих про походження коронавірусу

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в п'ятницю в регіоні загинуло двоє цивільних, ще троє поранені

Перспективи переговорів між Україною та РФ малоймовірні через бажання росіян продовжувати війну, вважають у МЗС Франції

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА