ОАЕ відправили до України літак із гуманітарною допомогою в межах програми підтримки

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) відправили до України літак із гуманітарною допомогою для жителів Херсонської та Миколаївської областей у межах програми підтримки, повідомляє Міністерство економіки України.

"Вантаж призначений для жителів Херсонської та Миколаївської областей - люди в цьому регіоні отримають теплий одяг і засоби гігієни", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Хочу подякувати від імені всієї України Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в цей непростий час. Це важлива підтримка для багатьох людей, які після звільнення територій від загарбників потребують тепла та інших життєво необхідних речей", - наводить слова першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко пресслужба.

За її словами, дистрибуцією допомоги до отримувачів опікуватиметься команда Фонду державного майна України.

Раніше повідомлялося, що в межах програми допомоги на $100 млн ОАЕ вже відправили в Україну 2 500 генераторів, які було доставлено до десяти найбільш постраждалих областей на Сході та Півдні.