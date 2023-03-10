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17:28 10.03.2023

Радник міністра оборони: Наше спільне з партнерами завдання - зробити так, щоб війна закінчилася на території України у 2023 році

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Радник міністра оборони: Наше спільне з партнерами завдання - зробити так, щоб війна закінчилася на території України у 2023 році

Завдання України та її партнерів - зробити так, щоб війна закінчилася на території України у 2023 році, зазначив радник міністра оборони України Юрій Сак.

"Бачачи нормальне життя в європейських країнах, коли сьогодні буваєш у відрядженнях, розумієш його крихкість, і як швидко все може змінитися. Наше спільне завдання - зробити так, щоб ця війна закінчилася на території України цього року", - сказав він на форумі "Україна-Франція" в п'ятницю.

Радник міністра оборони наголосив, що українці довели здатність перемагати ворога на полі бою, але тепер "партнери мають повірити, що Україна може і має перемогти ворога цього року".

На момент початку збройної агресії у складі ЗСУ було 200 тис. військовослужбовців, на сьогодні українська армія - майже мільйон осіб.

Теги: #оборона #війна #франція #сак_юрій

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