Фінляндія готова долучитися до реалізації пункту Формули миру щодо російського екоциду - Зеленський

Фінляндія в координації з державами-партнерами готова долучитися до реалізації пункту української Формули миру щодо протистояння екоциду та захисту природи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний за готовність Фінляндії працювати разом із нами над імплементацією пунктів української Формули миру. У цьому контексті ми обговорили питання протистояння екоциду, який влаштувала РФ. Це, до слова, один із пунктів нашої Формули. Фінляндія готова в координації разом із нашими партнерами виконувати цей пункт", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві.