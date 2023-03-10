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14:07 10.03.2023

Лауреатів Шевченківської премії та переможців нової номінації "За внесок у перемогу" буде оголошено 22 травня

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Лауреатів Шевченківської премії та переможців нової номінації "За внесок у перемогу" буде оголошено 22 травня

Лауреатів Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", буде оголошено 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка.

"Враховуючи, скільки відбулося прем'єр вистав та інших культурних акцій, від колег пролунала (на зустрічі президента з діячами культури - ІФ-У) пропозиція доповнити Шевченківську премію спеціальною номінацією під час війни щодо робіт, які було створено під час війни", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За словами міністра, беручи до уваги положення про Шевченківську премію, досі вони не мали можливості подаватися на цю премію.

У зв'язку з цим, за словами Ткаченка, голова Комітету премії Юрій Макаров запропонував на день перепоховання Тараса Шевченка, 22 травня, визначити також номінантів творів, які створено "заради нашої перемоги".

"Враховуючи думки, висловлені представниками творчих цехів, голова комітету звернувся до президента України з проханням розглянути можливість доповнити наявні номінації додатковим конкурсом "За внесок у перемогу". Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України під час зустрічі з діячами культури та мистецтва 9 березня 2023 року", - написав сам Макаров у фейсбуці.

За його словами, комітет разом із Мінкультури та Офісом президента найближчим часом розробить зміни до положення про премію.

"Оголошується прийом заявок на участь у додатковому конкурсі. Премія "За внесок у перемогу" встановлюється на час воєнного стану в країні. Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними комітетом 15 лютого цього року, будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря", - підсумував він.

Теги: #дата #шевченківська_премія

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