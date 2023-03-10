Кабмін призначив Верещук головою Координаційного штабу із захисту прав дитини в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України призначив віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук головою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану.

"Таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну. Коордштаб був створений у березні минулого року з метою координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо захисту прав дитини в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Також уряд розширив список функцій відповідного Координаційного штабу, і згідно зі змінами, відтепер він: координує дії органів влади зі сприяння інтеграції на новому місці проживання дітей, евакуйованих із небезпечних територій України; здійснює моніторинг дотримання прав дітей із внутрішньо переміщених осіб; координує заходи з повернення на територію України дітей, примусово переміщених на тимчасово окуповану територію, територію Росії або інших країн.