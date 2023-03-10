Події

13:48 10.03.2023

Кабмін призначив Верещук головою Координаційного штабу із захисту прав дитини в умовах воєнного стану

1 хв читати
Кабмін призначив Верещук головою Координаційного штабу із захисту прав дитини в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України призначив віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук головою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану.

"Таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну. Коордштаб був створений у березні минулого року з метою координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо захисту прав дитини в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Також уряд розширив список функцій відповідного Координаційного штабу, і згідно зі змінами, відтепер він: координує дії органів влади зі сприяння інтеграції на новому місці проживання дітей, евакуйованих із небезпечних територій України; здійснює моніторинг дотримання прав дітей із внутрішньо переміщених осіб; координує заходи з повернення на територію України дітей, примусово переміщених на тимчасово окуповану територію, територію Росії або інших країн.

Теги: #верещук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 07.03.2023
У Бахмуті на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, з яких мінімум 38 діти - Верещук

У Бахмуті на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, з яких мінімум 38 діти - Верещук

15:07 23.02.2023
Стратегію формування кадрового резерву для реінтеграції Криму буде презентовано до середини березня - Верещук

Стратегію формування кадрового резерву для реінтеграції Криму буде презентовано до середини березня - Верещук

17:36 17.02.2023
Спеціальна робоча група розробить алгоритм повернення державного та приватного майна після деокупації Криму - Верещук

Спеціальна робоча група розробить алгоритм повернення державного та приватного майна після деокупації Криму - Верещук

23:21 16.02.2023
Верещук закликала цивільних осіб у Бахмуті негайно евакуюватися з міста, що обстрілюється російськими військами

Верещук закликала цивільних осіб у Бахмуті негайно евакуюватися з міста, що обстрілюється російськими військами

14:41 01.01.2023
Верещук перебуває з офіційним візитом у Словаччині

Верещук перебуває з офіційним візитом у Словаччині

17:43 21.10.2022
За отримання пенсії чи соцдопомоги від окупаційної влади покарання не буде - Верещук

За отримання пенсії чи соцдопомоги від окупаційної влади покарання не буде - Верещук

10:37 22.09.2022
Верещук закликає мобілізованих російських військовослужбовців здаватися в полон

Верещук закликає мобілізованих російських військовослужбовців здаватися в полон

14:04 20.09.2022
Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

20:42 19.09.2022
Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

18:01 07.09.2022
Верещук очолила координаційний штаб з питань деокупованих територій

Верещук очолила координаційний штаб з питань деокупованих територій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

Чутки про причетність України до підриву "Північного потоку-2" поширюють ті, чий бізнес потерпає від санкцій, - Зеленський

Зеленський про очікування від майбутнього саміту НАТО: Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в Альянсі

Повністю відновлено електропостачання в Одеській області

ОСТАННЄ

Фінляндія підтримує ідею заморожування та вилучення російських активів - Марін

Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

Чутки про причетність України до підриву "Північного потоку-2" поширюють ті, чий бізнес потерпає від санкцій, - Зеленський

Зеленський про очікування від майбутнього саміту НАТО: Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в Альянсі

РФ використала під час обстрілу 9 березня стільки ракет, скільки може зробити за місяць, - ГУР

В Україні заочно судитимуть президента-втікача Януковича за незаконне переправлення через держкордон

Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

Повністю відновлено електропостачання в Одеській області

Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Костянтинівку, шістьох осіб поранено - голова ОВА

Президент України та прем'єр Фінляндії взяли участь у церемонії прощання з Дмитром Коцюбайлом і вшанували пам'ять загиблих захисників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА