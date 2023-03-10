Події

13:43 10.03.2023

Прем'єр-міністр Фінляндії прибула до Києва

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Прем'єр-міністр Фінляндії прибула до Києва

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, повідомляє кореспондент телеканалу TV 2.

Як повідомляє телеканал, прем'єр-міністр Фінляндії приїхала з неанонсованим візитом, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас у мережі вже опублікували кадри, де прем'єр-міністр Фінляндії разом із Зеленським вшанували пам'ять загиблого під Бахмутом Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), прощання з яким сьогодні відбувається в Києві.

 

Теги: #фінляндія #санна_марін

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