Прем'єр-міністр Фінляндії прибула до Києва

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, повідомляє кореспондент телеканалу TV 2.

Як повідомляє телеканал, прем'єр-міністр Фінляндії приїхала з неанонсованим візитом, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас у мережі вже опублікували кадри, де прем'єр-міністр Фінляндії разом із Зеленським вшанували пам'ять загиблого під Бахмутом Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), прощання з яким сьогодні відбувається в Києві.