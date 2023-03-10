Противник 79 разів обстрілював Херсонщину, загинули 4 людини, ще троє поранені

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області за минулу добу загинули чотири людини й поранені ще три, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські загарбники 79 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 400 снарядів. Минулої доби через російські обстріли чотири людини загинули, троє жителів Херсонщини дістали поранень різного ступеня тяжкості. Серед поранених - 13-річний підліток", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ворожого обстрілу с. Велетенське постраждалих дістав осколкових поранень грудної клітки та руки.

За інформацією ОВА, мирні населені пункти зазнавали атак із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і БПЛА. Ворожі війська дев'ять разів обстрілювали житлові квартали Херсона. Снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, магазин, приватні та багатоквартирні будинки.