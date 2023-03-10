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09:20 10.03.2023

Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

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Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора колишньому гендиректору ДП "Антонов", в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки держпідприємства повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Як повідомив Офіс генпрокурора, за даними слідства, упродовж січня-лютого 2022 року Національна гвардія України була поінформована про можливу ескалацію воєнного конфлікту з боку РФ на території України.

"На виконання розпорядження Генерального штабу Збройних сил України Нацгвардія мала організувати заходи з посилення охорони та оборони окремих об’єктів, зокрема аеродрому в смт. Гостомель Київської області. Однак службові особи державного підприємства перешкодили законній діяльності військовослужбовців. Вони позбавили їх можливості вчасно вжити заходи щодо охорони та оборони аеродрому", - зазначається в повідомленні.

"Такі дії підозрюваних призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості ще двом особам, знищення літака АН-225 "Мрія", пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів підприємства", - інформує Офіс генпрокурора.

Крім того, було втрачено контроль над стратегічним військовим об'єктом із подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області.

"Двом підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою, стосовно третього вирішується питання щодо оголошення його у розшук", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює СБУ.

Теги: #антонов #прокуратура #мрія

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