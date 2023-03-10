У Старобільську складають списки нежитлових будинків, щоб заселяти туди росіян

У Старобільську (Луганська обл.) під виглядом перевірки лічильників газу співробітники міськгазу оглядають квартири і будинки, складають списки нежитлових приміщень, щоб згодом заселяти туди росіян, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації Луганської області.

"У Старобільську добре себе почувають працівники міськгазу. Вони почали ходити для звірки даних лічильників, паралельно складаючи списки помешкань, де ніхто не живе, щоб заселяти в квартири та будинки росіян та мародерити", - йдеться в повідомленні.

А тим часом працівникам комунальних підприємствах міста Рубіжний місяцями не виплачують заробітну плату. "Аби побачити гроші, рубіжани продають власні речі та консервацію", - зазначили в ОВА.

Також у Сєвєродонецьку не завжди виплачують гроші привезеним із Росії для проведення косметичних ремонтів зруйнованих будинків будівельникам.

"Так, одна з бригад після тижневого очікування отримала зарплату гуманітарною допомогою, яку зекономили під час видачі населенню", - сказано в повідомленні.