Події

23:55 09.03.2023

Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері

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Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері

Чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

Нагадавши про відключення у четвер Запорізької АЕС після ракетної атаки, Зеленський назвав це "критичною ситуацією".

"І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій у наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері", - сказав він, додавши: "А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові".

"Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору", - сказав він.

Теги: #рф #україна #санкції #атомна #сфера

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