Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини

Російські окупаційні війська в четвер, 9 березня, продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

"З 11:45 до 12:45 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Єліне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначається в повідомленні.

Крім того, з 17:00 до 17:40 повідомили про 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Середина-Буда. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.