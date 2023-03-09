У Тбілісі перед будівлею парламенту відбувається чергова акція протесту

На площі перед парламентом у Тбілісі зараз триває чергова акція протесту, організована громадськими активістами та студентами.

Учасники акцій протесту 7 і 8 березня вимагали від влади скасувати ухвалений парламентом законопроєкт про іноземних агентів. Після сутичок протестувальників із поліцією парламентська більшість у четвер ухвалила рішення відкликати цей законопроєкт.

На акції, що триває, висунуто дві вимоги - на законодавчому рівні оформити відкликання законопроєкту з парламенту і звільнити всіх затриманих 7 і 8 березня поліцією учасників протесту.

Раніше МВС Грузії повідомило про 133 затриманих, обвинувачених у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.