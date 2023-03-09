Події

10:22 09.03.2023

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Шостці, пошкоджено житлові будинки та підприємство - ОВА

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Російські війська вранці в четвер завдали ракетного удару по Шостці (Сумська обл.), за попередніми даними, жертв немає, повідомляє Сумська ОВА.

"Зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (є три "прильоти"). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджено також житлові будинки. Попередньо - без жертв", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Як уточнюють в ОВА, після 21:00 "по території Середино-Будської ТГ здійснено артилерійський обстріл (чотири "прильоти"). Без втрат".

Крім того, силами оборони Сумщини в північній і центральній частинах області було зафіксовано прольоти ворожих БпЛА типу "Шахед".

Теги: #сумська_область

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