Події

09:38 09.03.2023

Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб - ОВА

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Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб - ОВА

Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

"Кількість загиблих унаслідок падіння російської ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб. Під завалами виявили тіло 60-річного чоловіка", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі внаслідок падіння російської ракети загинули чотири жителі Золочівського району Львівської області - двоє чоловіків і дві жінки.

Також унаслідок падіння ракети виникла пожежа, яка знищила три житлових будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Теги: #ракета #жертви #львівська_область

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