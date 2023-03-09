Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб - ОВА

Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

"Кількість загиблих унаслідок падіння російської ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб. Під завалами виявили тіло 60-річного чоловіка", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі внаслідок падіння російської ракети загинули чотири жителі Золочівського району Львівської області - двоє чоловіків і дві жінки.

Також унаслідок падіння ракети виникла пожежа, яка знищила три житлових будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.