Події

08:32 09.03.2023

Ворожі обстріли пошкодили кілька ЛЕП і опору в Одеській області

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Ворожі обстріли пошкодили кілька ЛЕП і опору в Одеській області

Унаслідок ворожого ракетного удару в ніч на 9 березня в Одеській області пошкоджено кілька ліній електропередач і опору, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

Згідно з його повідомленням, у телеграм-каналі в четвер уранці, наразі діють екстрені вимкнення електроенергії, але енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

При цьому він зазначив, що підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю було збито 6 ракет і один безпілотний літальний апарат.

"Адміністрація тримає на постійному контролі хід відновлювальних робіт. Більш детальна інформація буде ввечері", - пообіцяв Марченко.

Як повідомлялося, керівник Міненерго Герман Галущенко повідомив, що внаслідок чергового масованого удару РФ уночі 9 березня зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Згідно з повідомленням НЕК "Укренерго", обмеження електропостачання через 15-ту масовану ракетну атаку росіян і пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури буде застосовано в Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Обмеження в Одеській області були зняті кілька днів тому після ліквідації аварій у магістральній мережі 4 і 27 лютого. В інших регіонах України обмежень е/е станом на 8 березня не було 25 днів поспіль.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія #одеська_область

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