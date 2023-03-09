40% киян через відключення світла у зв'язку з атакою РФ поки що без опалення

Повітряна атака росіян у ніч на 9 березня призвела до необхідності екстрених відключень світла в столиці, унаслідок чого 40% киян перебувають без опалення, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Після ракетної атаки, у зв'язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Кличка в четвер уранці.

Як повідомлялося, раніше Кличко заявляв, що на ранок 9 березня 15% споживачів у столиці через атаку росіян без світла - застосовуються превентивні відключення.