Події

07:28 09.03.2023

На ранок четверга зафіксовано обстріли енергооб'єктів у семи областях

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На ранок четверга зафіксовано обстріли енергооб'єктів у семи областях

Уночі 9 березня ворог завдав чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого станом на 6:30 зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім того, як він зазначив у повідомленні в телеграм-каналі міністерства, росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи з огляду на те, що внаслідок обстрілу пошкоджено останню лінію, яка постачає е/е ЗАЕС, а станція наразі працює на дизельних генераторах.

"І це наступного дня після переговорів з ООН про демілітаризацію ЗАЕС", - прокоментував міністр.

Як повідомлялося, у ніч проти четверга внаслідок обстрілів ЗАЕС, жоден із шести блоків якої не працює вже кілька місяців, втратила можливість отримувати е/е на власні потреби з мережі та перейшла вкотре на дизель-генератори.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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