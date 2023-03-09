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07:14 09.03.2023

Превентивні відключення світла через ракетну атаку росіян застосовують у низці регіонів України

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Превентивні відключення світла через ракетну атаку росіян застосовують у низці регіонів України

Низка операторів мережі на ранок четверга повідомляють про застосування аварійних і погодинних графіків відключення електрики через повітряну атаку росіян у ніч на четвер.

Так, про екстрені відключення світла повідомили "ДТЕК Одеські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Київські електромережі", а також "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Там пояснили, що це вимушений превентивний крок, який дає змогу уникнути істотних пошкоджень енергоінфраструктури в разі влучення в її об'єкти.

Згідно з повідомленням, у телеграм-каналі мера Києва Віталія Кличка, через атаку росіян енергетики застосували технологічні екстрені вимкнення електропостачання в столиці, внаслідок чого без світла близько 15% споживачів.

"Миколаївобленерго" повідомило про застосування погодинних графіків в області у зв'язку з командою НЕК "Укренерго" знизити споживання.

"Полтаваобленерго" також поінформувала про застосування превентивних відключень низки споживачів "з метою уникнення порушень режиму роботи енергосистеми в разі атаки".

Як повідомлялося, станом на 8 березня, ліміти споживання областям не доводилися, і графіки відключення е/е не застосовувалися 25 день поспіль.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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