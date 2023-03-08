Спецпризначенці у столиці Грузії за допомогою водометів і сльозогінного газу почали розгін прихильників опозиції на прилеглих до парламенту вулицях

Спецпризначенці і поліцейські почали розгін кількох сотень опозиціонерів, які намагалися зламати ворота будівлі парламенту Грузії.

Спецпризначенці, використовуючи сльозогінний газ і водомети, за лічені хвилини очистили прилеглі до парламенту вулиці, проте поки що не вдаються до спроб застосувати силу щодо кількох тисяч людей, які зібралися на площі перед парламентом.

Раніше лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе висунув ультиматум владі відкликати з парламенту закон про іноземних агентів і звільнити всіх затриманих напередодні учасників акції протесту.

Тим часом основна маса мітингу, що складається зі студентів, залишається на площі і продовжує виступи.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту на знак протесту проти ухвалення парламентською більшістю в першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень вжила заходів для розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів.