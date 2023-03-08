Прихильники опозиції оточили парламент Грузії символічним живим кільцем

Ультиматум опозиційних партій до грузинської влади, висунутий годину тому на акції протесту біля будівлі парламенту, залишився без відповіді, тому лідери опозиції закликали учасників акції оточити парламент символічним живим кільцем.

Частина протестувальників відгукнулася на заклик лідерів опозиції, але переважна більшість залишилися на площі.

Усі ворота будівлі парламенту зачинені, за ними перебувають сотні поліцейських і спецпризначенців. Деякі опозиціонери вдаються до провокаційних дій і намагаються розхитати замкнені триметрові стулкові залізні ворота, але інші опозиціонери відтісняють своїх радикально налаштованих товаришів.

Раніше лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе висунув ультиматум владі відкликати з парламенту закон про іноземних агентів і звільнити всіх затриманих напередодні учасників акції протесту.

Тим часом основна маса мітингу, що складається зі студентів, залишається на площі і продовжує виступи.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту на знак протесту проти ухвалення парламентською більшістю в першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень вжила заходів для розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів.