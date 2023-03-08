Окупанти обстріляли прикордонне село Катеринівка в Сумській області, інформації про жертви немає

Російські окупанти обстріляли район с.Катеринівка Сосновської об'єднаної територіальної громади Шосткинського району в середу вдень, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 16:40 до 17:00 повідомили про 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Катеринівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Катеринівка розташована на схід від м.Глухів прямо на кордоні з РФ.