Події

20:46 08.03.2023

Окупанти обстріляли прикордонне село Катеринівка в Сумській області, інформації про жертви немає

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Окупанти обстріляли прикордонне село Катеринівка в Сумській області, інформації про жертви немає

Російські окупанти обстріляли район с.Катеринівка Сосновської об'єднаної територіальної громади Шосткинського району в середу вдень, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 16:40 до 17:00 повідомили про 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Катеринівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Катеринівка розташована на схід від м.Глухів прямо на кордоні з РФ.

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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