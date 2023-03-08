Події

20:22 08.03.2023

Маляр: Знищення величезної кількості особового складу і техніки ворога в районі Бахмута стільки місяців - це перемога

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Маляр: Знищення величезної кількості особового складу і техніки ворога в районі Бахмута стільки місяців - це перемога

Знищення великої кількості особового складу російської армії і професійних "вагнерівців", а також ворожої військової техніки вже стільки місяців у районі Бахмута - це перемога для України, наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Що стосується Бахмута, дійсно, сьогодні там тривають важкі бої. Але ми маємо розуміти кілька речей. Усім хочеться новин про звільнені території, і це розцінюється як перемога. Але водночас те, що вже кілька місяців поспіль наші мужні воїни знищують ворога, і найпотужніші, найпрофесійніші підрозділи "Вагнера" там - це перемога", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Також вона зазначила, що знищення в районі Бахмута величезної кількості озброєння і техніки ворога - це перемога.

"Те, що на сьогодні ворог фактично зав'язаний там і змушений концентрувати всі свої зусилля, і таким чином зменшується його наступальний потенціал - це теж перемога. Тобто потрібно обороняти саме в тому місці", - заявила Маляр.

У Міноборони зазначили, що в росіян переважають сили за кількістю особового складу та зброї, але "в цих умовах наші бійці мужньо і фактично паритетно там стоять".

Теги: #війна #бахмут #заступник_міністра

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