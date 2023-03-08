Події

19:07 08.03.2023

Скарга консерваторів відтермінувала підбиття підсумків парламентських виборів в Естонії

2 хв читати
Скарга консерваторів відтермінувала підбиття підсумків парламентських виборів в Естонії

Лідер Консервативної народної партії Естонії Мартін Хельме (Martin Helme) направив до Державної виборчої служби скаргу про порушення, допущені, на його думку, під час електронного голосування; доти, доки скаргу не розглянуть, виборчком не зможе підбити підсумки голосування на парламентських виборах, що відбулися 5 березня.

В інтерв'ю газеті Postimees Хельме заявив, що, за його даними, всупереч інструкції, на створений для голосування сервер не встановлювали програмних оновлень. "Якщо використовується сервер, якому 1,5 року, то невідомо, хто заходив у нього за цей час і як міг вплинути на нього. Чи використовувався сервер за цей час і який статус оновлень, чи був він оновлений? Сервер без оновлень являє собою загрозу безпеці. Наскільки нам відомо, аудит не проводився", - сказав він.

За його словами, викликає сумнів безпека апаратного та програмного забезпечення, задіяного для проведення електронного голосування, файлу електронного голосування опубліковано не було.

Консерватори впевнено вели під час підрахунку голосів, поданих на паперовому носії. Однак після оприлюднення електронних голосів далеко вперед вирвалася панівна партія Реформ. У результаті після підрахунку 97% голосів реформісти отримали в парламенті 37 місць, а консерватори стали другими із 17 мандатами. Одразу після виборів Хельме заявив, що "у правдоподібність електронних виборів неможливо повірити".

За уточненими даними, із 966 129 осіб, які мають право голосу, у парламентських виборах узяв участь 613 801 виборець. Після перевірки голосів було зараховано 312 181 електронний голос. 301 620 виборців проголосували за допомогою виборчого бюлетеня на виборчих дільницях.

Доти, доки скаргу консерваторів не буде розглянуто, виборчком не зможе підбити підсумки голосування. Водночас лідери створюваної нової коаліції і президент Алар Каріс висловили надію, що створення нового панівного альянсу через це не затягнеться.

 

 

Теги: #вибори #результати #оскарження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 07.03.2023
Турецька опозиція висунула голову Республіканської народної партії Кілічдароглу кандидатом на виборах президента

Турецька опозиція висунула голову Республіканської народної партії Кілічдароглу кандидатом на виборах президента

07:30 06.03.2023
Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

13:35 01.03.2023
Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

23:58 22.02.2023
Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

04:02 14.02.2023
Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

07:42 13.02.2023
Християнські демократи вперше за 20 років перемагають на виборах у Берліні - попередні результати

Християнські демократи вперше за 20 років перемагають на виборах у Берліні - попередні результати

21:36 12.02.2023
Ексглаву МЗС Кіпру Хрістодулідіса обрано новим президентом

Ексглаву МЗС Кіпру Хрістодулідіса обрано новим президентом

19:19 08.02.2023
Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

07:34 01.02.2023
У Словаччині вирішили у вересні провести дострокові вибори до парламенту

У Словаччині вирішили у вересні провести дострокові вибори до парламенту

19:10 28.01.2023
Трамп розпочинає передвиборчу кампанію

Трамп розпочинає передвиборчу кампанію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

Генсек ООН: Відео загибелі українського військового доводить, що законів війни необхідно дотримуватися

Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

Танки Leopard-2 доставлять в Україну вже в березні - міністр оборони Німеччини

ОСТАННЄ

США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

Заява російського "омбудсмена" про нібито небажання Києва забирати з російського полону 70 військових потрібна Кремлю для розхитування українського суспільства

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

Окупанти за добу завдали 22 авіаудари і 29 разів обстріляли Україну з РСЗВ

Окупанти продовжують спроби наступати на п'яти напрямках на сході країни

Окупанти стали частіше виселяти жителів Кремінної з будинків для розміщення контингенту

Україні передано перші вісім авто, конфіскованих у Латвії у п'яних водіїв, - ЗМІ

Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися у захисті суверенітету і територіальної цілісності України

Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

Поки що не встановлено, хто влаштував атаку на "Північні потоки" - генсек НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА