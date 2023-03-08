Скарга консерваторів відтермінувала підбиття підсумків парламентських виборів в Естонії

Лідер Консервативної народної партії Естонії Мартін Хельме (Martin Helme) направив до Державної виборчої служби скаргу про порушення, допущені, на його думку, під час електронного голосування; доти, доки скаргу не розглянуть, виборчком не зможе підбити підсумки голосування на парламентських виборах, що відбулися 5 березня.

В інтерв'ю газеті Postimees Хельме заявив, що, за його даними, всупереч інструкції, на створений для голосування сервер не встановлювали програмних оновлень. "Якщо використовується сервер, якому 1,5 року, то невідомо, хто заходив у нього за цей час і як міг вплинути на нього. Чи використовувався сервер за цей час і який статус оновлень, чи був він оновлений? Сервер без оновлень являє собою загрозу безпеці. Наскільки нам відомо, аудит не проводився", - сказав він.

За його словами, викликає сумнів безпека апаратного та програмного забезпечення, задіяного для проведення електронного голосування, файлу електронного голосування опубліковано не було.

Консерватори впевнено вели під час підрахунку голосів, поданих на паперовому носії. Однак після оприлюднення електронних голосів далеко вперед вирвалася панівна партія Реформ. У результаті після підрахунку 97% голосів реформісти отримали в парламенті 37 місць, а консерватори стали другими із 17 мандатами. Одразу після виборів Хельме заявив, що "у правдоподібність електронних виборів неможливо повірити".

За уточненими даними, із 966 129 осіб, які мають право голосу, у парламентських виборах узяв участь 613 801 виборець. Після перевірки голосів було зараховано 312 181 електронний голос. 301 620 виборців проголосували за допомогою виборчого бюлетеня на виборчих дільницях.

Доти, доки скаргу консерваторів не буде розглянуто, виборчком не зможе підбити підсумки голосування. Водночас лідери створюваної нової коаліції і президент Алар Каріс висловили надію, що створення нового панівного альянсу через це не затягнеться.