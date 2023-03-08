Події

18:21 08.03.2023

Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися у захисті суверенітету і територіальної цілісності України

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Президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок вручив високі державні нагороди та присвоїв почесні звання жінкам, які відзначилися самовідданою працею та хоробрістю під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у середу, церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві за присутності генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який прибув із візитом до України.

"Сьогодні ми дякуємо нашим жінкам, які воюють, дбають, працюють заради миру для України, заради захисту нашого життя, нашої свободи, наших людей. Я радий, що сьогодні є така нагода - у присутності пана генерального секретаря ООН відзначити державними нагородами й подякувати військовослужбовицям України, працівницям медичної системи, системи ДСНС, "Укрзалізниці", пошти України. Тим, хто захищає Україну. Тим, хто допомагає українцям і українкам", - зазначив Зеленський.

За хоробрість і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне виконання професійного обов’язку глава держави нагородив орденами та медалями жінок-військовослужбовців, а також представниць цивільних професій, одну з яких - посметрно.

Теги: #нагороди #зеленський

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