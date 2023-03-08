Залужний подякував жінкам за самовідданість на передовій і надійний тил

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Міжнародний жіночий день подякував українським жінкам за самовідданість на передовій і надійний тил.

"Українська жінка сьогодні - хто вона? Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу. Лікарка, яка героїчно рятує життя. Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще - керівниця компанії, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії. Мати, яка щосекунди просить у Бога захисту для своєї дитини. Дружина, яка чекає вдома. Або на яку чекають удома. Донька, яка пишається батьками, а також стала для них надійною опорою", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу.

"Щодня ви робите безцінний внесок для нашої перемоги. Кожна на своєму фронті. Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил", - наголосив Залужний.