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14:00 08.03.2023

Іран таємно постачає РФ боєприпаси та планує розширювати постачання - ЗМІ

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Іран таємно постачає РФ боєприпаси та планує розширювати постачання - ЗМІ

Іран таємно постачав велику кількість куль, ракет і мінометних снарядів у Росію для війни в Україні та планує збільшити постачання, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в органах безпеки.

"Джерело стверджувало, що два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту в січні, прямуючи до Росії через Каспійське море й перевозячи близько 100 мільйонів куль і близько 300 тис. снарядів", - ідеться у статті Sky News із посиланням на джерело в органах безпеки.

За даними співрозмовника видання, "у поставках нібито були боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів. Москва заплатила за боєприпаси готівкою".

Як пише Sky News, "Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу", - сказало джерело в органах безпеки, описуючи тісні військові зв'язки між двома країнами та нагадуючи про постачання безпілотників, які намагалися зруйнувати енергосистему України.

Джерело повідомило про два вантажні кораблі, які перевозили боєприпаси з Ірану в Росію, вони називалися Musa Jalil і Begey, обидва ходять під російським прапором.

За словами співрозмовника, обидва кораблі перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю. "Двісті контейнерів на двох кораблях здатні перевозити таку кількість боєприпасів", - додав він.

За даними джерела видання, ймовірний вантаж містить близько 100 мільйонів куль різного калібру - 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм - для використання у зброї, такій як пістолети, автомати й кулемети. Кораблі також перевозили низку інших боєприпасів, включно з приблизно 300 тис. снарядів, як-от 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів - 60 мм, 81 мм і 120 мм, а також артилерійські ракети (130 мм, 122 мм і 152 мм) і броньові снаряди (115 мм і 125 мм). Крім того, джерело повідомило, що на борту було близько 10 тис. бронежилетів і шоломів.

"Росія платить за боєприпаси готівкою і в такий спосіб обходить західні санкції проти неї, ігноруючи санкції стосовно Ірану", - резюмує видання.

Теги: #рф #зброя #іран

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