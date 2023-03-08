Події

13:51 08.03.2023

Україна знайде винних у розстрілі українського військовополоненого - ГУР Міноборони

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Україна знайде винних у розстрілі українського військовополоненого - ГУР Міноборони

Українська сторона вже розпочала роботу над пошуком винних у розстрілі українського військовослужбовця, який було записано на відео та оприлюднено в інтернеті, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії", - зазначив Юсов, повідомляє пресслужба ГУР МО.

За його словами, окупанти хочуть підвищити рівень ненависті до українців усередині Росії, а також залякати самих українців.

Юсов зазначив, що робота з пошуку вбивць українського захисника вже триває.

"Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектора оборони та громадянського суспільства. Я думаю, що винних буде встановлено", - наголосив він.

Теги: #пошук #гур_мо #військовополонений

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