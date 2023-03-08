Події

12:42 08.03.2023

В Україні в найближчі два дні встановиться дощова тепла погода

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В Україні в найближчі два дні встановиться дощова тепла погода

У четвер і п'ятницю в Україні очікується по-весняному тепла, але похмура і дощова погода: температура вдень практично у всіх регіонах встановиться на рівні близько 10°, у Криму - до 18°, повідомляє Укргідрометцентр.

"У західних областях у четвер, 9 березня, помірний дощ, уночі з мокрим снігом, уночі місцями в центральних і східних областях, удень у північних областях невеликий дощ", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в середу.

Як очікують синоптики, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях уночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень у Карпатах пориви 20-25 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у північній частині та більшості центральних областей від 2° тепла до 3° морозу; вдень 7-12° тепла (на Волині та на Рівненщині 4-9°), у центральних, південних областях та в Криму 13-18°.

У п'ятницю, 10 березня, у більшості регіонів дощі різної інтенсивності, у Карпатах із мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла, на півдні країни і на Закарпатті та Прикарпатті 12-17°, у північній частині 3-8° тепла.

У Києві 9 і 10 березня очікується похмура погода з дощами, вночі можливий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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