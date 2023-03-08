Сьогодні важливо подякувати всім жінкам, які працюють, навчаються, рятують, лікують і воюють за Україну, - Зеленський

У Міжнародний жіночий день важливо подякувати всім жінкам, які працюють, навчаються, рятують, лікують і воюють за Україну, згадати тих із них, хто віддав свої життя за державу, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні Міжнародний жіночий день. День боротьби за права жінок. Щороку в цей день я дякую своїй мамі, телефоную їй, кажу спасибі за те, що завжди в нашій родині була її увага. Дякую і своїй дружині за те, що ми разом і кохаємо одне одного, за те, що у нас є такі прекрасні діти. І дякую жінкам, які працюють зі мною. Дуже важливо, що ми на рівних - як колеги", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як він зазначив, у кожного українця та українки свої думки щодо того, що робити і як святкувати 8 березня. У цьому, за його словами, і полягає сила та свобода нації.

"Ми вільні, рівні та у вільній країні. Мені здається важливим сьогодні саме подякувати всім жінкам, які працюють, навчаються, рятують, лікують, воюють. Воюють за Україну. Згадати, подумати і подякувати всім жінкам, які віддали свої життя за нашу державу. Подякувати матерям, згадати, що доки мама жива, ти можеш відчувати себе дитиною. Подякувати коханим за любов і силу. Разом ми сильні. Разом нас не перемогти. Разом ми вільні. І разом ми точно переможемо. Обов'язково", - наголосив президент.