Події

12:15 08.03.2023

Резніков про підрив на газопроводі Nord Stream: Дивна історія, яка не має до нас стосунку

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Резніков про підрив на газопроводі Nord Stream: Дивна історія, яка не має до нас стосунку

Україна не причетна до вибухів на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі, заявив міністр оборони України Олексій Резніков на неформальній зустрічі з міністрами оборони країн ЄС у Швеції.

"Для мене це досить дивна історія, яка не має до нас стосунку. Я думаю, що офіційне розслідування розкриє всі деталі. Це як "комплімент" для наших Спеціальних сил, але це не наші дії", - сказав Резніков після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони у Стокгольмі.

У вівторок у New York Times було опубліковано статтю, в якій підриви на газопроводі Nord Stream минулого року пов'язують із проукраїнськими силами. Водночас у статті зазначається, що вони "не мають доказів того, що керівництво України причетне до операції, або що зловмисники діяли за вказівками якихось українських чиновників".

При цьому повідомляється, що відомо лише, що виконавці підриву нібито були противниками президента РФ Володимира Путіна. "Перегляд нещодавно зібраних розвідданих свідчить про те, що вони були противниками президента Росії Володимира Путіна, але не визначає членів групи, а також того, хто керував або оплачував операцію", - пише видання.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" і однієї - "Північного потоку 2" поблизу данського острова Борнгольм.

Теги: #північний_потік

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